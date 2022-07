Abbandonano misto in una cunetta e inquinano l'ambiente: interviene il Comune E' accaduto nel piano di zona ad Ariano Irpino

Abbandonano una quantità di misto utilizzato come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali in una cunetta, tra la vegetazione. E' accaduto lungo la strada che porta alle cosiddette case gialle e grattacieli, a ridosso del palazzetto dello sport in località Viggiano ad Ariano Irpino. Sul posto si sono portati gli operai dell'ufficio tecnico comunale per una prima constatazione e per disporre l'immediata rimozione del materiale. Un'azione incivile, l'ennesima compiuta da ignoti a danno dell'ambiente e del decoro urbano. E non è la prima volta che accade qui come in altre zone della città. Sempre a Viggiano il comune ha disposto l'immediata bonifica dell'area interessata dalla presenza di una fogna a cielo aperto segnalata ieri da alcuni residenti alla nostra redazione. Continua intanto nelle stesse periferie l'opera di pulizia del verde pubblico da parte delle cooperative, operai comunali e della comunità montana ufita.