Una nuova ambulanza di ultima generazione in dotazione all'ospedale Frangipane La consegna del mezzo di soccorso alla presenza del direttore generale dell'Asl di Avellino Morgante

Si rafforza il parco macchine in dotazione all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di via Maddalena ad Ariano Irpino. Consegnata stamane una nuova unità mobile di rianimazione alla struttura sanitaria arianese. Si tratta di un mezzo di soccorso dotata di strumenti all'avanguardia che garantirà maggiore sicurezza in un territorio strategico, quale quello dell'arianese situato al confine tra Campania e Puglia e che vede la presenza continua di pazienti politramautizzati considerata la vicinanza del casello autostradale di Grottaminarda e la necessità di trasferimenti in altre strutture.

Ambulanza equipaggiata con tutta la strumentazione per la ventilazione polmonare del paziente critico adulto e pediatrico, per il monitoraggio dei parametri vitali, per le pratiche di defibrillazione manuali ed automatiche e di rianimazione. A bordo anche un ecografo portatile per indagini diagnostiche

Presenti all'evento il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante, il direttore sanitario del Frangipane Silvio D'Agostino, medici, operatori sanitari, autisti e il cappellano della struttura sanitaria del tricolle don Ottone Morra che ha benedetto il nuovo mezzo di soccorso, di ultima generazione già pienamente operativo.