Chris Clad, uno dei migliori violinisti al mondo all'estate savignanese Perfomance Roberto Radici. Esibizione al castello Guevara mercoledì 27 luglio 2022

C'è grande attesa in Irpinia per la perfomance di Roberto Radici Chris Clad, uno dei migliori violinisti al mondo. L'artista italiano si esibirà al castello Guevara, il prossimo 27 luglio alle 21.30.

Ha iniziato a suonare il violino all'età di 5 anni presso il Conservatorio di Guebwiller poi di Colmar e Mulhouse. Notato all'età di 13 anni per entrare a far parte del Conservatorio Nazionale di Parigi, ha vinto il "1° Premio del Regno della Musica", vi soggiorna per 3 anni prima di lasciare la Francia per studiare alla Juilliard School di New York.

Fu dopo il suo diciottesimo compleanno che si stabilì a Londra e la sua carriera internazionale decollò. Sebbene fosse un solista, si unì anche a gruppi di musica da camera come "Quatuor Balanescu" e "Michael Nyman Band". È stato anche guest leader e co-leader di numerose orchestre dove si è esibito ai quattro angoli del mondo.

Chris Clad ha anche partecipato come interprete e compositore a più di 150 film, i più noti dei quali sono Schindler's List, Harry Potter, James Bond, Pirati dei Caraibi o più recentemente Brother & Sister con Marion Cotillard.

La sua carriera musicale lo ha portato a collaborare a più di 4000 canzoni per artisti dai generi eclettici come Andrea Bocelli, The Spice Girls, Charles Aznavour, Georges Michael, Florent Pagny o ancora Patrick Bruel, Michael Bublé, Sting, William Scheller ecc...

Le ultime novità di Chris oggi consistono in progetti attorno agli Nft, una serie di concerti immersivi di Shadow Lumière e il più notevole è quello che unisce il mare, i quattro angoli del mondo, gli incontri e la musica.