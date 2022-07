Grottaminarda: la presidente Pascucci convoca consiglio comunale straordinario L'assise il giorno 28 luglio alle ore 18,00 nella sala "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi

La presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria dell'assise per il giorno 28 luglio alle ore 18,00 nella sala "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi.

Cinque i punti previsti dall’ordine del giorno.

Si comincia con la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Si entra nel vivo con la discussione sull'assestamento generale, la salvaguardia degli equilibri e la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 e conseguente variazione al Dup 2022/2024.

Si passa poi al recesso della convenzione con il comune di Pannarano per la segreteria comunale e all'approvazione dello schema di convenzione sempre per la segreteria con il comune di Rotondi. Infine al quinto punto l'integrazione del programma incarichi, collaborazioni e consulenze per l'anno 2022.