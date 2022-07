Ariano, efficientamento energetico: la villa comunale è uno spettacolo Nuova illuminazione per il polmone verde della città ed ora avanti con gli altri interventi

Conclusi i lavori di efficientamento energetico nella villa comunale di Ariano Irpino e il colpo d'occhio è evidente.

"Come sappiamo - afferma il sindaco Enrico Franza - non poche sono state le difficoltà e i ritardi per questo intervento. Ritardi dovuti all’emergenza Covid che, inevitabilmente, ha fatto slittare la consegna e l’installazione. L’attesa è stata sentita e condivisa.

Nonostante ciò, oggi annunciamo la conclusione dell’intervento e un risultato soddisfacente. Un intervento in linea con la nostra visione, orientata al risparmio energetico, al decoro e all’ambiente.

L’efficientamento energetico in Villa Comunale risponde a due specifiche esigenze: migliorare la qualità dell’impianto per motivi di decoro e sicurezza e ridurre i consumi complessivi.

Il nuovo impianto, infatti, incrementa il numero di corpi illuminanti e gode di una maggiore luminosità, la quale, riducendo i punti bui, migliora la qualità del passeggio notturno, la sicurezza e il controllo. Dal lato del consumo l’utilizzo quotidiano di luce led su un totale di 147 installazioni porterà certamente ad un risparmio nel lungo periodo."

Lo stesso intervento sarà realizzato nel boschetto Pasteni. Pronti 14 nuovi pali da installare per le medesime finalità.

I prossimi interventi in programma, in tema “efficientamento”, già finanziati: boschetto Pasteni (in corso), Stadio Mennea (nuovi corpi illuminanti a led - avvio lavori entro il mese di ottobre), Palazzetto dello Sport (nuovi corpi illuminanti a led in completamento dell’impianto fotovoltaico installato nel 2020 – avvio lavori entro il mese di ottobre), cinema comunale (avvio lavori entro il mese di gennaio 2023).

"Bisogna insistere e confermare, annualmente, con costanza, simili interventi per giungere, in futuro, ad un concreto risparmio complessivo a beneficio delle casse comunali, dell’ambiente e del decoro. Un ringraziamento va all’area tecnica per l’impegno e ai miei concittadini per la paziente attesa."

Molto bello il video realizzato da Marco Memoli e Mirco Borriello. La speranza è che anche le rotatorie a partire da qualla situata in località Foresta, nei pressi del complesso Incontro possano essere illuminate nel migliore dei modi, soprattutto per una questione di sicurezza.