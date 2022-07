Ariano: gioia ed entusiasmo all'oratorio di contrada Tesoro Un messaggio importante che arriva dalle zone rurali

Dopo le lezioni di primo soccorso tenute dalla protezione civile flumerese con il presidente Francesco Giacobbe e dal medico Pasqualino Molinario, da anni esperto di prevenzione ancora una bella iniziativa da contrada Tesoro ad Ariano Irpino. Questa volta ci hanno pensato Michela Grazioso e Mariarosa Intoni, due ragazze dinamiche e volenterose ad organizzare in tempi record, l'oratorio estivo con i bambini. E la risposta è stata di quelle entusiasmanti. La comunità ha subito aderito con grande entusiasmo. Una partecipazione davvero cospicua e sorprendente che lascia ben sperare per la realizzazione di iniziative future. L'oratorio come è nello spirito di don Bosco offre sano divertimento, preghiera, formazione. Ed è ciò che con grande impegno e passione è stato organizzato in località Tesoro grazie alla spinta di Michela e Mariarosa e alla sinergia tra le famiglie, il parroco Padre Paolo e l'animatore Pio De Iesu.