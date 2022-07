Ariano: intervento straordinario di disinfestazione della villa comunale L'avviso e le raccomandazioni da parte del Comune

Il Comune avvisa la cittadinanza che nella Villa Comunale verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione contro gli insetti, da parte della ditta incaricata dell’Asl, tra oggi, giovedì 28 e venerdì 29 luglio dalle ore 02.00 alle ore 03.00. Resta confermato l’intervento programmato per il giorno 2 agosto 2022 a partire dalle ore 03,00. Si raccomanda, in via precauzionale, di non accedere agli spazi della Villa Comunale per almeno 2 ore dal trattamento.