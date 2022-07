L'arianese Francesco Pio Castagnozzi rappresenterà l'Italia a Bangkok Concorso internazionale di bellezza Teen star international

l 19enne arianese Francesco Pio Castagnozzi, rappresenterà l'Italia al concorso Internazionale di bellezza Teen star international che si terrà in Tailandia a Bangkok questo fine settimana dal 31 luglio al 7 agosto.

Francesco Pio Castagnozzi, in arte 7effeci, modello, attore, cantante e musicista vanta già diverse partecipazioni a vari concorsi di moda e bellezza nazionali ed internazionali. Vincitore del concorso "The Best Model of Europe" nel 2019 in Spagna a Lloret de Mar e due volte sul podio con il secondo posto del medesimo concorso nel 2018 e lo scorso anno.

Parteciperà, l'anno prossimo, al concorso nazionale "Il più bello d'Italia 2023". Da segnalare la sua costante attività in ambito musicale, a breve sarà pubblicato il suo primo cd musicale di Cover, e teatrale con debutto, dopo 1 anno di stop forzato, in una nuova compagnia teatrale a Salerno e di un nuovo importante progetto teatrale nazionale.

Una vetrina importante, dunque, non solo per l'Italia ma anche per l'Irpinia e per Ariano Irpino.

“L’estetica è importante, la bellezza è necessaria per la nostra società – così Francesco Pio dichiara in una intervista recente rilasciata al settimanale XD Magazine. Per farsi strada oggi è difficile; la competizione esiste, e talvolta anche i colpi sono duri ma fanno parte della crescita, il mio atteggiamento – continua Francesco Pio – è perseverare ed impegnarsi sempre, tenendo presente la parola “umiltà” che genera ed offre buoni rapporti collaborativi tra artisti”.

Per tutti coloro che vorranno tifare per lui e sostenerlo ci sarà la possibilità di poterlo seguire in diretta collegandosi al sito web www.7effeci.it Saranno trasmessi, infatti, in diretta da Bangkok tre delle fasi più importanti della competizione: l'1 agosto il Welcome party, il 3 Agosto il National Costume Competition e il 6 Agosto il gran gala finale