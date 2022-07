Sos da vico Luparella ad Ariano: la nostra estate tra inciviltà e abbandono C'era una volta il netturbino

Immondizia sparsa nei vicoli, insetti, topi ed erbacce. Sos questa volta ci giunge da vico Luparella ad Ariano Irpino, nel centro storico. "Il 14 settembre dello scorso anno, ed è trascorso quasi un anno - ci dice Giovanna Lanzafame, residente nella zona - ho indirizzato una pec al comune di Ariano Irpino per esporre una serie di problematiche che interessano questa zona." Da premettere che anche gli altri vicoli adiacenti, presentano problematiche di questo genere. "Che i nostri vicoli siano frequentati da ragazzi incivili è noto a tutto. E lo si nota da ciò che lasciano a terra in ogni angolo. Ma ancora più grave il fatto che nessuno, pur essendo stato sollecitato si degna di pulire le scalinate e disinfettare di tanto in tanto queste zone. Vi è poi lo scempio di via Intonti - aggiunge Lanzafame - dove da anni vi è un rudere abbandonato tra erbacce, rifiuti e animali vari. Non ci resta che girare la segnalazione a chi di comptetenza alfone di intervenire al più presto per restituire immgimne e decoro a questa zona.