Torna la rievocazione storica del dono delle Sacre Spine ad Ariano L'associazione Sante Spine risponde alle critiche e auspica maggiore sostegno dagli arianesi

Torna la rievocazione storica del dono delle Sacre Spine dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. La manifestazione, promossa e organizzata dall'associazione Sante Spine,con il contributo del comune di Ariano e in collaborazione con la diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia, si svolgerà quest'anno (11,12 e 13 agosto) in una versione ridotta per mancanza di fondi.

La rievocazione storica è una festa della città che vive di sponsorizzazioni e lotterie, elargizioni da parte di privati, contributi; in questo particolare momento storico post pandemia, caratterizzato da aumento dei prezzi e crisi economica, il direttivo dell'associazione ha ritenuto opportuno non chiedere eccessivi e ulteriori sacrifici alle attività commerciali del territorio, basando l'organizzazione dell'evento, totalmente gratuito per i cittadini, sulle sponsorizzazioni che, nonostante le difficoltà, alcune aziende arianesi non hanno voluto fare mancare, come segno di solidarietà e affetto per l'associazione.

Dunque, ancora una volta viene offerto alla città un programma di qualità, anche se in una forma ridotta oltre che per l' aspetto economico, anche per le difficoltà organizzative dovute agli strascichi della pandemia.

"È bene precisare - si legge in un comunicato - in risposta a diverse voci critiche, che, nonostante il periodo difficile, l'associazione Sante Spine non si è mai fermata e ha girato l'Italia per promuovere Ariano Irpino e la sua rievocazione storica. Caparbia e sognatrice, l'associazione, con il suo presidente Giancarlo Sicuranza, non si è arresa alle difficoltà economiche e legate al Covid e ha partecipato con una delegazione alla rete dei comuni medievali, con kermesse a Pistoia, dove è stata presentata la rievocazione storica arianese, e alla Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit)."

L'obiettivo è sempre stato quello di promuovere Ariano e la rievocazione storica in maniera seria e professionale, trasformando la festa di agosto in un volano turistico per la città.

Inoltre, grazie ad un proprio canale di promozione e gruppi di lavoro altamente qualificati, l'associazione ha presentato diversi progetti all'Unione Europea, con lo scopo di realizzare attività legate alla rievocazione durante tutto l'anno. Augurando buona rievocazione storica a tutti, l'associazione Sante Spine auspica maggiore sostegno da parte degli arianesi.