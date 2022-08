Postamat fuori servizio da due giorni nel piano di zona ad Ariano: disagi Impossibile effettuare prelievi, appello urgente ad intervenire

E' fuori servizio da due giorni e probabilmente rimarrà in questo stato per tutto il week end. A far parlare di sè è ancora una volta lo sportello postamat del popoloso Piano di Zona ad Ariano Irpino.

Una struttura che sembra essere nata davvero sotto una cattiva stella per i continui disservizi e guasti che si sono susseguiti negli anni. Priva tra l'altro di una tettoia per proteggere gli utenti dalla pioggia e di un parasole. Operazioni che spesso proprio a causa di queste carenze, risultano davvero difficili soprattutto per le persone anziane. Ma questo è un altro aspetto che figuriamoci se verrà preso in considerazione e risolto.

Ora l'urgenza è legata all'ennesimo guasto che sta mettendo a dura prova una vasta utenza in una delle più grandi periferie del tricolle.

Guasto che è stato segnalato a chi di competenza. Operatori impotenti in attesa di una squadra tecnica che da due giorni non arriva.