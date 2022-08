Caldo record e rubinetti a secco in Irpinia: ecco dove In alcuni comuni niente acqua, proteste tra i paesi

L'Amministrazione Comunale di Forino, grazie all'attivazione regionale del Coordinamento Prociv di Avellino, rende noto che, nella giornata di oggi, sabato 6 agosto 2022, al fine di fronteggiare i disagi causati dalla sospensione dell'erogazione idrica causa rottura della condotta addutrice in agro Solofra, sarà a disposizione dei cittadini un'autobotte con acqua NON potabile.

Questi gli orari:

Forino - piazza Municipio

dalle 12:30 alle 13:30.

Petruro - spazio antistante villa comunale

dalle 17:00 alle 18:00.

Celzi - piazza della Taverna

dalle 18:00 alle 19:00.

Forino - piazza Municipio

dalle 19:00 alle 20:00.

Il disservizio riguarderà i comuni di:

FORINO

CONTRADA

MONTORO SUPERIORE (Frazione Banzano)

Causa rottura condotta adduttrice DN 400 in agro di Solofra, l'erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso. Si prevede il ripristino appena terminata la riparazione la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio della giornata odierna.

Alto Calore comunica, inoltre, che disservizi riguarderanno anche i Comuni di:

SIRIGNANO

MUGNANO DEL CARDINALE

Si comunica che, a seguito del verificarsi di forti assorbimenti idriel, sarà effettuata la sospensione

idrica dalle.ore 22.00 del 06/08/2022 fino alle ore 06.00 del 06/08/2022 e dalle ore 22.00 del

07/08/2022 fino alle ore 06.00 del del08/2022.

Inoltre si precisa che, a seguito dei citati assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare

disfunzioni idriche per le zone alte.