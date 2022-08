Pioggia, tuoni e lampi frenano l'alzata del giglio a Flumeri Evento rinviato a domani, martedì 9 agosto con inizio alle ore 16.00

Hanno atteso invano fino alle 19.30 ma non c'è stato verso. Nulla da fare. La pioggia ha impedito la tradizionale alzata del giglio a Flumeri in onore di San Rocco mai come quest'anno davvero tanto atteso.

Fune e scale pronte ad entrare in azione, squadre di giovani, adulti ed anziani impazienti ma alla fine costretti ad arrendersi di fronte all'inclemenza del tempo. Di comune accordo, per motivi di sicurezza il sindaco Angelo Antonio Lanza di concerto con gli organizzatori, carabinieri, protezione civile e il parroco don Claudio Lettieri ha deciso di rinviare la manifestazione a domani pomeriggio alle ore 16.00 pioggia permettendo.

Ma nonostate lo stop non è mancata la festa e l'entusiasmo in paese intorno all'obelisco, ansioso di rialzarsi ed emozionare ancora una volta il meraviglioso popolo flunerese e i tanti emigranti dopo due anni di assenza forzata legata alla pandemia.