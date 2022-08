Trova a terra soldi e documenti e restituisce tutto rifiutando la ricompensa Una bella storia di onestà che arriva da Ariano Irpino

Trova a terra documenti, carte di credito e denaro contante e restitusce immediatamente tutto al proprietario senza pensarci un solo istante. E' l'onestà che ancora esiste e in casi come questi va raccontata. Protagonista del bel gesto Bruno Riccio, un residente di rione Cappelluzzo. Era di passaggio lungo via Annunziata, zona Capezzutti nei pressi di una Rsa quando ha notato a terra quegli effetti personali smarriti da una persona dapo transitata in zona. Bruno, da sempre impegnato nel sociale, membro attivo dell'associazione onlus Imagine to help ha rifiutato ogni tipo di ricompensa, perchè a suo dire quel gesto fa parte della sua normale vita quotidiana, basata sull'onestà e altruismo. Un gesto il suo che ha emozionato davvero tutti.