Servizi di micro nido, spazio bambini e bambine: ecco come accedere L’azienda consortile per le politiche sociali ha pubblicato gli avvisi pubblici

L’azienda consortile per le politiche sociali ha pubblicato gli avvisi pubblici per accedere ai servizi di micro nido e ai servizi integrativi al nido, spazio bambini e bambine”, per l’anno educativo 2022/2023. Le singole domande vanno inoltrate tramite la compilazione dello specifico modulo online https://ava1.retedelsociale.it entro le ore 12:00 del 26 Agosto 2022.