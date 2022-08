Grottaminarda, rifiuti: verifiche nei cestini stradali, è caccia ai furbetti Controlli della polizia municipale lungo le strade

Nel corso del consueto svuotamento dei cestini stradali a cura della squadra manutenzione del Comune di Grottaminarda, controlli sono stati effettuati dalla Polizia Municipale sul corretto utilizzo.

Resta, in alcune zone, la cattiva abitudine di depositare sacchetti di indifferenziata domestica e di frazione organica, nei cestini stradali, in particolare dei “tris” colorati per differenziare, rendendoli, di fatto, inutilizzabili per i piccoli rifiuti che si producono per strada.

Un utilizzo improprio sanzionabile come già accaduto nel maggio scorso quando, grazie all'esame dei rifiuti nei sacchetti, la Municipale è risalita a chi li aveva abbandonati, comminando la multa.

Poichè i controlli proseguiranno l'amministrazione comunale ed in particolare l'assessore delegato al decoro urbano, Edoardo De Luca ed il consigliere delegato all'ambiente, Antonio Vitale, onde scongiurare spiacevoli multe, invitano i residenti ad utilizzare il servizio "porta a porta" per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto domestico e ad utilizzare al meglio i cestini stradali evitando di abbandonare piccoli rifiuti per strada.