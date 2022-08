Servizi integrativi all'infanzia, Molinario: "Verso il potenziamento ad Ariano" Sinergia tra comune e azienda speciale consortile A1

L’azienda consortile per le politiche sociali con sede Ariano Irpino, tra le più attive in Campania grazie alla grande professionalità degli addetti ai lavori ha pubblicato l’avviso pubblico per accedere ai servizi di micronido ed ai servizi integrativi al nido, spazio bambini e bambine, per l’anno educativo 2022/2023 . E' possibile inoltrare la domanda tramite la compilazione dello specifico modulo online: https://ava1.retedelsociale.it entro le ore 12 del 26 agosto 2022 .

Al comune di Ariano irpino, sono a disposizione 30 posti per il micronido, 15 per il Servizio integrativo al nido .

La soddisfazione dell'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario: "I servizi integrativi dell’infanzia sono un grande segno di civiltà ed un importante fattore sociale nei tempi moderni in cui il nucleo familiare e genitoriale lavora e spesso non sa a chi affidare i propri figli.

Insieme all’assessore alla scuola Lucia Monaco, sto lavorando per il potenziamento di tali servizi, in piena sinergia con l’azienda speciale consortile A1 , considerando che il comune di Ariano Irpino ha una maggiore domanda e più elevata densità demografica.

Il sindaco Enrico Franza, ha già richiesto al consorzio l’attivazione di un secondo micronido pubblico per permettere di rispondere con maggiore efficacia al bisogno di supporto e conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Al momento i servizi di micronido a titolarità pubblica funzionanti nell’ambito sociale A1 sono nel loro complesso 5 ed i servizi integrativi al nido, spazio bambini e bambine sono nel loro complesso 4.

Nella programmazione dei Fondi Siei, sistema integrato educazione ed istruzione, dell’Azienda speciale consortile A1 è previsto un potenziamento di tali servizi nei 29 comuni facenti parte dell’ambito sociale.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il consorzio sociale: rossella.schiavo@pianosociale-a1.it 0825.872441-0825.1930654 , oppure il Servizio Scuola Comune di Ariano Irpino: 0825875160.