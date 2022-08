Microchip gratuiti oggi in Irpinia. Ecco dove è possibile Metti al sicuro il cane e il tuo gatto

L'amministrzione comunale di Villanova del Battista in collaborazione con il servizio veterinario dell'Asl di Avellino, con la pubblica assistenza di Villanova Mgv e con il comitato festa San Giovanni Battista organizza la giornata per l'applicazione del microchip. L'appuntamento è fissato per quest'oggi in paese dalle 8 alle 14. Per info e prenotazioni: 333.8514523.