Il giglio arriva al traguardo a Flumeri tra lacrime e gioia Oggi nel Tg di Ottochannel alle 14.00 sul canale 16 le immagini emozionanti della grande tirata

Sguardo rivolto verso il cielo, mani giunte per dire grazie, lacrime, abbracci e cori festosi. Sono le emozioni di un traguardo mai come quest’anno particolarmente atteso e speciale legate alla tradizionale tirata del giglio di Flumeri in onore di San Rocco. Un fiume di gente, un lungo serpentone. Tutto il paese ha inteso prendere parte alla manifestazione. Folta la presenza come ogni anno di emigranti, figli di questa terra ma anche di persone giunte dai comuni limitrofi per unirsi con gioia ed entusiasmo alla grande festa. Una manifestazione svoltasi in maniera ordinata, con grande senso di responsabilità e senza eccessi come del resto è avvenuto anche durante l'alzata. A vincere è stato lo spirito di comunità e l'unione di un popolo quello irpino profondamente legato alle tradizioni e alla fede. Oggi alle 14.00 nell'edizione del telegiornale di Ottochannel sul canale 16 del digitale terrestre le immagini più emozionanti e significative della grande tirata.