Ariano: domani 17 agosto annullato il mercato ortofrutticolo del mercoledì Rinvio anche dell’inaugurazione del Rione Tranesi e dell’evento "cretari"

Il comune informa la cittadinanza, attraverso una nota dell'Urp, che domani, mercoledì 17 agosto 2022, il mercato ortofrutticolo non si svolgerà in quanto, sul piazzale Calvario è in programma lo svolgimento della manifestazione “Ariano Folk Festival 2022”.

Anche l’inaugurazione del rione Tranesi, fissata sempre per domani 17 agosto 2022, insieme all'evento "Cretari" previsto per il 16 e il 17 agosto, sono rinviati per motivi tecnico-organizzativi a data da concordare, che verrà successivamente comunicata.

Proseguono gli eventi nell’evento dell’estate Arianese 2022. Torna quest’anno ad Ariano Irpino, in località Frolice, la Festa della Pizza, che si terrà dal 17 al 21 agosto 2022.

Per l’occasione, con Ordinanza della Polizia Municipale n. 43/2022 è stato disposto il senso unico di circolazione e divieto di sosta lungo la S.C. Bosco, da intersezione con SP 414, con direzione di marcia verso loc. Valleluogo lungo la via Varanallo, dal giorno 17 al giorno 21 agosto 2022, dalle ore 17.00 alle ore 03.00

Al via la XXVI edizione dell’Ariano Folk Festival che si svolgerà dal 17 al 21 agosto in Piazza Enea Franza località Calvario, che conferma la sua fama di essere tra i più interessanti appuntamenti europei dedicati alla world music.

Ma non è solo musica, ma un vero e proprio progetto culturale, una miscellanea di attività che puntano a coinvolgere non solo il pubblico affezionato, ma anche tutti coloro che non hanno ancora vissuto l’esperienza del folk festival.

Per l’occasione, con Ordinanza della Polizia Municipale n. 43/2022 è stato disposto:

1. dal 13 al 23 agosto 2022 il divieto di transito e sosta veicolare, con rimozione, sulla piazza E. Franza;

2. dal 16 al 22 agosto 2022 il divieto di transito e sosta lungo la via E. Franza e traversa Marconi;

3. dal 16 al giorno 22 agosto 2022, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, il divieto di transito e sosta lungo la via Calvario, mentre dalle ore 06.00 alle ore 20.00 è consentito il transito lungo la medesima via, con passaggio al liv. -1 del parcheggio “Silos Calvario”, in direzione di via Mancini;

4. la sospensione dell'attivazione della ZTL istituita in p.zza Plebiscito, dal giorno 16 al giorno 22 agosto 2022.