Quale futuro per l’Arcibasilica paleocristiana dell’Annunziata in Irpinia? Tutto pronto per la tavola rotonda a Prata di Principato Ultra

Tutto pronto per la tavola rotonda "Quale futuro per l’Arcibasilica paleocristiana dell’Annunziata, culla della cristianità in Irpinia?" che si terrà alle 18.00 di oggi 19 Agosto presso il Palazzo Baronale di Prata di Principato Ultra