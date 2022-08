Rievocazione storica del dono del legno santo di croce oggi a Carife E' un evento che si rinnova nella Baronia tra fede, tradizione e profonda devozione

E' un evento storico che si rinnova nella Baronia tra fede e profonda devozione. Il dono avvenuto poco meno di 400 anni fa, da parte del Marchese di Carife, Capobianco, alla locale chiesa, di un pezzo di legno della croce sulla quale fu immolato Gesù Cristo. Oltre 100 persone in costume tra nobili, prelati, collegiali suore e popolani. Ad organizzare l'evento in programma oggi 19 agosto alle ore 17.00 nel cuore pulsante di Carife, l'associazione Full Frame con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Testi e sceneggiatura del compianto Michele De Luca. L'appuntamento è in piazza San Giovanni. Percorso: piazza San Giovanni, via Aldo Moro, via croce, piano dei cavalieri, via Roma, cortile palazzo marchesale.