Grottaminarda, cure termali a Villamaina: aperte le adesioni Ecco in che cosa consiste l'assistenza

L'amministrazione comunale di Grottaminarda, in collaborazione con le antiche terme di San Teodoro, organizza un ciclo di cure termali presso la struttura di Villamaina nel periodo dal 5 al 17 settembre.

L'assistenza prevista consiste:

a) Trasporto gratuito in pullman andata e ritorno con orari da concordare;

b) visita medica preventiva da effettuarsi presso le Antiche Terme di San Teodoro, il primo

giorno; a cura del servizio sanitario delle Terme;

c) fruizione del parco termale;

d) controllo medico durante la terapia fissata in 12 giorni;

Gli anziani, che intendono usufruire del servizio dovranno essere muniti, per l'effettuazione delle

cure indicate, di regolare impegnativa medica per le cure termali e, se non esenti, dovranno corrispondere il ticket ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le cure termali erogate, in convenzione, sono: fanghi e bagni per malattie artroreumatiche, bagni per malattie dermatologiche, bagni con idromassaggio per malattie vascolari, aerosol termali ed inalazioni, insufflazioni endotimpaniche, ventilazioni polmonari, cure idropiniche.

Gli interessati sono invitati a far pervenire al comune di Grottaminarda la richiesta di adesione entro il 2 Settembre 2022. Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al consigliere delegato alla sanità e all'Inclusione sociale, Antonio Vitale, presso gli uffici comunali.

I posti disponibili sono 48 e varranno assegnati, fino ad esaurimento delle domande presentate in ordine cronologico, qualora dovessero restare posti vacanti potranno essere occupati, sempre in ordine cronologico, di presentazione delle domande, anche da persone non propriamente anziane.