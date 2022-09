"Insegne e luci spente di notte per evitare sprechi. Fate scelte consapevoli" La farmacia di Atripalda stanotte spegne le luci e invita colleghi e cittadini a fare lo stesso

È tempo di fare scelte consapevoli, vista la situazione indirettamente causata dalla guerra in Ucraina. La nostra, finalizzata ad utilizzare l'energia senza sprechi, è quella di spegnere a partire da domani la croce, le insegne e l'illuminazione notturna dalle 21 alle 7. Una decisione ecologica e sostenibile, che sappiamo servirà a poco se nessuno ci seguirà. Invitiamo dunque tutte le attività di Atripalda e dintorni, commerciali e non, pubbliche e private, a spegnere luci e insegne durante i loro orari di chiusura. È tempo di guardare oltre: quando non serve, spegniamo la luce. Grazie a chi sosterrà questa e altre analoghe iniziative". Così i proprietari della farmacia Capozzi in un post lanciano la proposta per invitare i cittadini ad evitare sprechi. Il post in poche ore ha raccolto centinaia di like e adesioni anche di semplici cittadini pronti a fare la propria parte.