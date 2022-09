Trevico: i 101 anni di mastro Sandrino, simbolo delle costruzioni in paese In festa il borgo più alto dell’Irpinia e della Campania

Ha festeggiato i suoi 101 anni accanto alla sua adorata e inseparabile moglie Agostina circondato dall’affetto dei propri cari. Lucidissimo e come sempre pimpante Alessandro Roccia, ha stupito ancora una volta tutti per la sua simpatia e disinvoltura.

Quattro figli: Euplio, Antonietta, Teresa Filomena e Rosario Fabiano, sette nipoti e due pro nipoti. “Un simbolo della nostra comunità - afferma con gioia il sindaco Nicolino Rossi - chi non conosce zi Sandrino in paese e non solo. Una persona perbene che ha dedicato tutto il suo tempo alla famiglia e al lavoro. E i segni della sua grande opera sono presenti in molte zone del nostro paese.”

Una festa come sempre nel segno della semplicità nel borgo più alto dell’Irpinia e della Campania, in via Coppelle, terra del grande regista Ettore Scola.

Emozionata Agostina Cautillo che di anni ne ha 92. E non è facile a questa veneranda età trovare una coppia così longeva e ancora innamorata. Non ci resta che augurare lunga vita ad entrambi.