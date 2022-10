Covid, 74 positivi. Risalgono i contagi a Mirabella: 14 casi in poche ore 7 casi ad Avellino, 4 positivi ad Ariano

Covid, 74 positivi in Irpinia su 363 tamponi processati. Risalgono i contagi a Mirabella: 14 casi in poche ore. Ecco i dati comune per comune:

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 1

Ariano Irpino 4

Atripalda 1

Avellino 7

Cassano Irpino 1

Cervinara 1

Flumeri 3

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Guardia Lombardi 1

Lauro 2

Manocalzati 1

Melito Irpino 2

Mercogliano 1

Mirabella Eclano 14

Montefusco 2

Montella 1

Montemiletto 2

Montoro 1

Mugnano del C. 4

Nusco 1

Prata P.U. 1

Pietradefusi 4

Prata P.U. 1

Salza Irpina 1

San Sossio Baronia 1

Solofra 2

Sturno 6

Summonte 2

Venticano 1

Zungoli 1