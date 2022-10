Monteverde. De Luca: Ringraziamo il Principe di Monaco amico delle aree interne La visita del Principe oggi in uno dei borghi più belli di Italia

"La visita del Principe Alberto a Monteverde, in Alta Irpinia, questa mattina, in uno dei borghi più belli e suggestivi d’Italia, è stata l’occasione per ribadire l’antico legame tra la Campania e il Principato di Monaco, a cui siamo legati da una profonda e sincera amicizia. Ringraziamo il Principe Alberto per il suo impegno a farsi promotore delle nostre aree interne, della loro straordinaria bellezza e della volontà di diventare terre di accoglienza per un turismo ecosostenibile, in grado di creare crescita e occupazione di qualità". Così il Governatore De Luca in un post racconta la giornata in Irpinia, Feudo dei Grimaldi, del Principe Di Monaco. Al centro del dialogo lo spopolamento ma soprattutto la ferma volontà di unire il piccolo borgo irpino con il principato. L’invito di Alberto di Monaco è quello fatto alle attività di Monteverde ad esporre il prossimo giugno nella piazza centrale di Montecarlo, tutti i prodotti agricoli e tipicità irpina. Il governatore De luca, che ha donato al principe un quadro raffigurante i templi di Paestum nel suo intervento ha speso parole importanti per il comune irpino. “Molte volte diciamo che dei valori non esistono più – spiega la fascia tricolore di Monteverde – Noi qui offriamo l’accoglienza, le relazioni umane ma non solo noi l’intera Irpinia”.