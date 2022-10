Infarto a scuola, muore bidello: stroncato da un malore, aveva 55 anni Bagnoli Irpino sotto choc

Bagnoli Irpino sotto choc per la morte a scuola di un bidello di 55 anni. Giuseppe Grieco si chiamava il collaboratore scolastico dell'istituto comprensivo Lenzi di Bagnoli Irpino, che è morto nella pausa pranzo, pare stroncato da un infarto fulminante. Inutili i soccorsi allertati dal personale della scuola, per Giuseppe Grieco non c'era più nulla da fare. Dolore e cordoglio in paese per il tragico decesso del bidello, particolamente amato dalla comunità scolastica per le sue doti umane e professionali.