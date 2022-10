Padre Pio: donazione di una reliquia del Santo domenica a Montemiletto La storia di un avvocato irpino che curò le cause della casa sollievo della sofferenza negli anni 50

Un avvocato originario di Montemiletto in provincia di Avellino fu il difensore personale di Padre Pio: curò le cause della Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale voluto da Padre Pio, agli inizi degli anni '50 quando era in costruzione. Giovanni Colletti fu terziario francescano e figlio spirituale di Padre Pio. Aveva un forte legame con il Santo: spesso si recava nella sua cella, possibilità che avevano solo alcuni confratelli e i suoi amici più cari.

La testimonianza

Padre Pio regalò all'avvocato il suo pettine, reliquia che, domenica, il figlio Domenico Colletti (82 anni, avvocato di Pescara) donerà ai cittadini di Montemiletto, paese di origine della famiglia. La cerimonia, officiata dall'Arcivescovo Metropolita di Benevento, si terrà a Montemiletto domenica 23 ottobre alle ore 17.30 presso la Chiesa “Maria Santissima Addolorata in Sant’Anna”.

La donazione

Per l'occasione Domenico Colletti donerà ai fedeli il primo capitolo del libro che il padre iniziò a scrivere su Padre Pio e che si interruppe con il suo decesso. Il libretto è corredato da foto e riporta la prefazione dell'Arcivescovo Metropolita di Benevento. La foto tratta da un post dell'avvocato Domenico Colletti.