Ottobre con il caldo anomalo, serbatoi a secco: comuni senza acqua Avellino. In molti comuni disagi dovuti alle crescenti emergenze idriche. Atripalda chiama l'Acs

"Si avvisano i cittadini che l'Amministrazione Comunale ha ricevuto, in via informale, una comunicazione dall’Alto Calore: il serbatoio principale di Atripalda risulta quasi a secco di acqua".

Il caso Atripalda

Così in una nota il Comune di Atripalda avvisa i cittadini dell'sos acqua di questi ultimi giorni. Un problema non da poco che fa prevedere non pochi disagi per i cittadini nei giorni a venire.

I disagi, rubinetti a secco

"Da ciò ne deriva che l'acqua delle sorgenti da cui lo stesso è alimentato, in parte viene immessa nelle vasche di recupero e in parte nella rete di erogazione all’utenza. A causa di tale situazione si verifica una riduzione della pressione nei piani alti delle abitazioni o, addirittura, si potrebbe verificare la completa assenza di pressione in diverse zone della citta`. Le vasche di recupero, tuttavia, dovrebbero garantire il fabbisogno necessario a partire da domani mattina".

Sos acqua, chiesto il tavolo tecnico

Per individuare una soluzione al problema, nella giornata di oggi, l’Amministrazione Comunale chiederà la convocazione di un tavolo tecnico con Alto Calore.

Stop all'acqua di notte a Mercogliano

Un disagio e un problema che da giorni sta interessando anche altri comuni, come quello di Mercogliano. Da oltre due settimane le sospensioni idriche notturne vanno avanti senza e le proteste aumentano. Dalle 22 alle sei del mattino rubinetti a secco. Dall'Alto Calore fanno sapere che tali interruzioni sono dovute proprio alla riduzione dell'acqua tra sorgenti e serbatoi, dovuta al caldo anomalo di questo mese. Nel piccolo paese alla falde del Partenio i disagi sono davvero tanti. I cittadini protestano per l'assenza dell'acqua nelle case e nelle attività fino alle prime ore del giorno.