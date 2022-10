Soddisfazione della Uila per le elezioni Rsu alla Ferrero in alta Irpinia Antonio De Lillo: "Questo risultato ci stimola a fare sempre meglio"

Soddisfazione della Uila per le elezioni Rsu alla Ferrero di Sant’Angelo dei Lombardi. Crescono i consensi per la organizzazione che, con il 28% in più rispetto alle ultime elezioni, rielegge le 2 Rsu uscenti confermando il buon lavoro svolto nell’ultimo triennio.

Così il segretario provinciale Antonio De Lillo

"Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati che hanno consentito tale crescita e a tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia .

Questo risultato ci stimola, unitamente alla Rsu, a fare sempre di più e meglio a tutela del lavoro e dei lavoratori che prestano la loro opera in questo stabilimento.

Un augurio di proseguire il buon lavoro svolto fin qui, per il prossimo triennio, alla Rsu Uila Giancarlo Raffa, Giannasca Martiniello."