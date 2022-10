Sagra di Bagnoli, migliaia di presenze: code e traffico sull'Ofantina Intorno alle 14 lo svincolo per Bagnoli Irpino è stato chiuso dalla polstrada

Sagre in Irpinia, boom di presenze agli eventi e traffico in tilt sull'Ofantina. Circa 30mila le presenze che sono state stimate questa mattina al secondo appuntamento con la sagra di Bagnoli. Alle ore 14 il traffico è stato chiuso allo svincolo dell'Ofantina in direzione Bagnoli. Lo rende noto la polstrada che ha controllato il deflusso del traffico lungo l'arteria che collega i vari comuni dell'Alta Irpinia e non solo. Centinaia le auto che sono arrivate progressivamente sull'Ofantina per dirigersi verso Bagnoli. Carabinieri Polizia e unità della protezione civile sul posto per garantire sicurezza e deflusso del traffico