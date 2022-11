Ariano, rimpasto e dimissioni: La Carità fa appello al sindaco Franza "Invertire la rotta affinché la città possa uscire da acque perigliose"

"L’attenzione che ha riportato il rimpasto di giunta con le conseguenti dimissioni del vicesindaco Grasso é l’unico acuto che ha lanciato l’amministrazione Franza in due anni di vita. Il grigiore amministrativo non fa notizia perché le donne e gli uomini di questa città vivono silenziosamente un sentimento di delusione, misto a pura rassegnazione.

Tutto già scritto

Scomodare i massimi sistemi della politica per dare una spiegazione logica all’accaduto non serve, perché tutto è stato scientemente studiato a tavolino da settembre a questa parte." Lo scrive in una nota il consigliere di minoranza ed ex candidato a sindaco alle scorse amministrative Marco La Carità.

Il vero dramma

"Sta di fatto che la città è immobile ancora di più, a farne le spese sono e saranno sempre i cittadini. Molti sono i problemi e tante le opportunità: mi soffermo sulla stazione dell’Alta Capacità per cui l’amministrazione non ha ancora progettato una, dico una, sola infrastruttura che servirà questo grande snodo."

La preoccupazione

"Il timore che la stazione “Hirpinia” diventi una cattedrale nel deserto è molto fondato. Tante le opportunità buttate alle ortiche, tante le questioni irrisolte. Faccio appello quindi al sindaco, che ha assunto anche la delega all’istruzione, questione a me molto vicina, di invertire la rotta affinché la città possa uscire da acque perigliose. La speranza è l’ultima a morire."