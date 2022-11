Ariano caos Comune, Luparella:"Cercare di raccattare i cocci non serve a niente" "Occorre realismo e senso di responsabilità"

"Le vicende comunali arianesi di questi giorni certificano la dissoluzione di un’esperienza amministrativa che non è mai riuscita a decollare veramente.

L’incapacità di gestire decentemente un semplice avvicendamento dovuto a motivi di lavoro, il cinismo con cui si è scelto di buttare a mare l’unico assessore, peraltro autorevole e rappresentativo di una storia importante, scelto dal sindaco al di fuori del manuale Cencelli, la supina accettazione dei diktat di un partito della coalizione a danno degli altri, lo strappo del vicesindaco fino ad oggi plenipotenziario, sono tutti indici di una mancanza di strategia e di autorevolezza da parte di chi, come è normale in ogni coalizione, dovrebbe fare sintesi tra le diverse anime e dettare la linea." E' l'opinione di del consigliere comunale Marcello Luparella, Patto Civico per Ariano.

Occorre fare presto

"La città, già fortemente penalizzata da due anni di nulla, non può permettersi il lusso di rimanere ancora priva di una vera guida in un momento cruciale come questo, in cui si impongono scelte importanti.

L'appello

Cercare di raccattare i cocci non serve a niente. Men che mai serve infilare la testa sotto la sabbia, inventarsi inesistenti risultati amministrativi e individuare in questo sfacelo addirittura una fase di rilancio dell'azione amministrativa!

Occorre realismo e senso di responsabilità. Il sindaco e quel che resta della sua coalizione prendano atto del fallimento e ne traggano le dovute conseguenze."