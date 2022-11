Rotondi ad Ariano: "La città non è in crisi, l'Irpinia che verrà parte da qui" Occorre valorizzare il carattere ormai già metropolitano di quest'area

"Ariano è la città più agganciata al modello di sviluppo dell'Irpinia che verrà." Lo ha detto convintamente il deputato Gianfranco Rotondi. "La futura stazione Hirpinia che sorgerà qui e l'alta capacità trasformeranno quest'area e valorizzeranno il carattere ormai già metropolitano della città di Ariano, che trarrà ovviamente una prospettiva urbanistica, sociale, di sviluppo molto ampia."

Una visita quella di Rotondi sul tricolle, coincisa con l'attuale crisi politica amministrativa in atto al comune.

"La crisi esiste ma credo che sia di equilibri politici. La città di Ariano non è in crisi. Io penso che sia in crisi di crescita.

Dibattito acceso sul tema dell'autonomia differenziata

"Preoccupa e stimola. Dipende da come sarà scritta. Se prevarrà il carattere di stimolo per le regioni del mezzogiorno, di preoccupazione. Noi valorizzeremo più la spinta verso uno stimolo.