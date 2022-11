Cani uccisi a colpi di pistola in paese: orrore nei pressi della scuola La denuncia del sindaco di Calabritto. La mattanza dei cani va fermata

Animali e violenza, uccisione choc a Calabritto. Il sindaco ha denunciato quanto accaduto nel suo comune, quella che lui stesso definisce la vergognosa e vile l'uccisione dei 2 cani trovati nelle vicinanze dell'Istituto scolastico. Due cani randagi sono stati uccisi a colpi di pistola. La macabra scoperta è avvenuta ieri e i poveri animali sono stati rinvenuti privi di vita, in pieno centro, nei pressi della scuola elementare del paese. Le carcasse sono state trasportate presso i laboratori dell’Asl per eseguire una serie di accertamenti. Il sindaco Gelsomino Centanni ha allertato i carabinieri. I militari hanno avviato una indagine per tentare di risalire ai responsabili della mattanza.

La denuncia: fermiamo lo scempio

"Nella mattinata ho avvisato immediatamente i Carabinieri del Comando Stazione di Calabritto e, poco fa, ho esposto formale denuncia" afferma il primo cittadino Gelsomino Centanni. "Una cosa è certa, l'uccisione dei 2 cani randagi è frutto di un'inciviltà che purtroppo è presente anche nella nostra comunità. È un gesto imperdonabile e orribile che tutti dobbiamo condannare fermamente".

Il randagismo e le uccisioni

"L' Amministrazione comunale da tempo ha attivato procedure per il contrasto del randagismo: siamo in costante contatto con l'ASL che effettua sterilizzazioni e inserimento dei microchip, molti cani vengono portati nei canili, altri cani li teniamo liberi nel nostro Comune sterilizzati e con microchip. Molti cittadini mossi da sensibilità si prendono cura fornendo loro del cibo. Purtroppo periodicamente qualche ignorante lascia all'uscita della superstrada altri poveri cani che risalgono lungo la strada di San Mauro e San Vito e girovagano nel nostro paese.

Basta abbandoni, troppi cani arrivano in paese

È un fenomeno molto complesso, presente in tanti Comuni, ci vuole del tempo per la risoluzione e diverse sinergie in campo. Confido in una comprensione e collaborazione fattiva per risolvere, almeno in parte, questa seria problematica del randagismo. Approfitto per ringraziare vivamente la delegazione Enpa di Calabritto, una preziosa realtà del nostro territorio che opera con tanto affetto e passione".