Grottaminarda, gruppo supporto staff sindaco: designato nuovo collaboratore Entra in campo il giovane e promettente Gabriele Uva

Un nuovo collaboratore entra a far parte dello staff del Sindaco, a seguito dell'avviso pubblico di manifestazioni d'interesse per il "Gruppo di Supporto" all’amministrazione comunale. Si tratta del giovane e promettente Gabriele Uva, designato dal sindaco Marcantonio Spera, per lo svolgimento di attività di collaborazione per l'ente, a titolo gratuito, in materia di programmazione e rapporti con regione, governo centrale, istituzioni europee.

Gli obiettivi principali dell'incarico, infatti, sono di supporto al sindaco ed alla giunta comunale, mediante suggerimenti, proposte, pareri, predisposizione degli atti amministrativi richiesti in ordine alle materie di competenza.

Ricordiamo che gli altri due collaboratori esterni designati sono:

Rosalba Basile e Rocco Barrasso. Per la prima le attività di competenza riguardano: edilizia residenziali pubblica (Erp) - rapporti con l'agenzia Campana per l'edilizia popolare, politiche per il lavoro, politiche sociali, per il secondo: studio e progettazione per la fattibilità di società in House.

Accanto ai collaboratori esterni a completare lo staff del sindaco, una figura interna all'ente:

Pietro Antonio Del Grosso, nominato con decreto del 20 settembre 2022, responsabile della struttura di staff per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

«Un ringraziamento particolare al sindaco Spera e all’amministrazione per la fiducia che hanno voluto riporre nella mia persona - dichiara Gabriele Uva - sono onorato di servire la mia comunità e cercherò di farlo con umiltà, ma al contempo con determinazione e spirito di abnegazione».

Gabriele Uva si è Laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi del Sannio. È stato senatore accademico e consigliere di amministrazione dell’università del sannio e consigliere del comitato universitario della regione Campania. Attualmente è dottorando in diritto civile all’università del sannio di Benevento.

Rocco Barrasso

Avvocato del foro di Benevento con notevoli capacità professionali in tutti i campi del diritto. Ha svolto master ed approfondimenti in diritto commerciale e fallimentare e diritto penale dell’economia. È esperto in consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta alla pubblica amministrazione, ai privati ed alle aziende nonché consulenza legale e commerciale per società di capitali e società a partecipazione pubblica o privata. Si occupa inoltre di procedimenti penali di natura tributaria, societaria e fallimentare ed è curatore fallimentare presso il tribunale di Benevento. Ha svolto il ruolo di consigliere comunale di Grottaminarda con delega alle attività produttive ed ai fondi europei.

Rosalba Basile

È stata consigliere comunale di Grottaminarda con delega al volontariato, Iacp, alloggi sociali, promozione delle politiche per il lavoro e contenzioso ed assessore con delega al volontariato, Iacp, alloggi sociali, promozione delle politiche per il lavoro e contenzioso. Ha svolto attività di collaborazione con associazione di promozione sociale per assistenza inquilini alloggi edilizia residenziale pubblica e attività di volontariato presso lo sportello immigrati. Ha collaborato nell’attività di segreteria politica del consiglio regionale della Campania in materia di politiche sociali.

Pietro Antonio Del Grosso (Responsabile della Struttura di Staff)

Dipendente in servizio presso il comune di Grottaminarda dal marzo del 1980, ha acquisito grazie all'esperienza ultraquarantennale elevate competenze professionali in svariati campi amministrativi.

Notevoli esperienze e competenze anche in campo sociale, culturale e sanitario (presidente dell’aassociazione pro loco, responsabile territoriale associazione italiana per la ricerca sul cancro, presidente del consiglio d’istituto, componente attivo di altre associazioni, della parrocchia, coordinamento organizzativo di manifestazioni musicali, musicoterapista ed esperto in comunicazione non verbale, attività di volontariato per soggetti anziani e bambini, rappresentante sindacale ecc.).

È stato nominato il 20 settembre 2022 con le seguenti competenze:

esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge al sindaco e alla giunta in collegamento e coordinamento con altri servizi e settore dell’ente, specifiche attività di supporto a valenza generale e per particolari attività di studio, di analisi, di ricerca, ispettive, di vigilanza, di programmazione, di impulso e di controllo, acquisizione della necessaria documentazione amministrativa e di informazioni e relazioni agli uffici e ai servizi del comune.

L’attività esercitata è disaggregata ed autonoma rispetto alla normale articolazione organizzativa dell’ente, non fa capo ad alcuno dei settori ma è esercitata in stretta collaborazione con gli stessi anche per supporto professionale e/o assistenza operativa.