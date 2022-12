Escrementi nelle acquasantiere, chiesa profanata: la denuncia del parroco Il caso a Cervinara : fatto grave, ma la chiesa resta aperta ai fedeli

Cervinara: profanata la chiesa di Sant’Adiutore, escrementi nelle acquasantiere. Nelle due acquasantiere che si trovano all’ingresso della chiesa di Sant’Adiutore a Cervinara, sono stati trovati pipì ed escrementi. (foto di repertorio, ndr)

Lo ha rivelato, ieri mattina, durante la messa delle 7 e 30, il parroco unico di Cervinara, don Renato Trapani.Un atto vile e vergognoso che offende anche i non credenti. Il parroco ha espresso tutta la sua amarezza sottolineando la gravità dell’accaduto che non può essere archiviato come una bravata. Per le prescrizioni da covid, le acquasantiere sono vuote. Non c’è l’acqua benedetta. Tutte le chiese di Cervinara sono aperte anche di notte per dar modo a chi non ha tempo durante il giorno o chi vuole raccogliersi in preghiera liberamente ad ogni orario di poterlo fare senza limitazioni. Il prete ha mostrato tutto il suo dispiacere, invitando chi sappia a farsi avanti per poter far luce sul vergognoso episodio. Choc in tutta la Valle Caudina per quanto accaduto.