Monteforte Irpino, la Multicedi inaugura il nuovo Decò Maxistore in Via Taverna Campanile, con una superficie di circa 1.300 mq di store e 33 addetti alla vendita

Un’altra pietra miliare si aggiunge alla Multicedi che prosegue il consolidamento della sua leadership in Campania con l'apertura, attraverso la rete diretta Multinvest, di un nuovo Decò Maxistore nel comune di Monteforte Irpino.

Il punto vendita aperto in Via Taverna Campanile 113, con una superficie di circa 1.300 mq di store e 33 addetti alla vendita, è stato concepito per essere un luogo accogliente e piacevole, in cui il consumatore ha a disposizione un personale altamente qualificato in grado di facilitare ogni acquisto.

L’obiettivo dei negozi di prossimità

L'obiettivo è quello di ricreare la stessa relazione di fiducia dei negozi di prossimità, garantendo una selezione di oltre 10.000 referenze, di cui circa 1.500 prodotti a marchio Decò e astronauta, con una vasta scelta di prodotti realizzati da aziende locali. Questo significa creare valore, ricchezza e sviluppo proprio sul territorio.

Freschi e freschissimi di alta qualità

All'interno del Superstore un importante spazio viene dedicato ai freschi ed ai freschissimi con la presenza dei reparti Panetteria, Gastronomia, Macelleria e Pescheria. Da sottolineare, inoltre, la presenza del nuovo reparto Enoteca, ormai fiore all'occhiello dei supermercati Decò, con un assortimento di oltre 500 etichette.

“Esperienza d’acquisto semplice e conveniente”

"Il nuovo negozio risponde pianamente ai nostri canoni architettonici al servizio di una piena e completa fruizione da parte dei clienti - dichiara Catello Di Capua, Direttore Vendite Multinvest- L'esperienza di acquisto diventa più semplice, conveniente ed appagante, consentendo di attingere pienamente alla vasta gamma di prodotti a disposizione, selezionati attentamente per la loro qualità e freschezza.

La spesa online

Nello store è possibile anche realizzare la spesa on-line, grazie al servizio Decò Spesa Online, collegandosi al sito decoacasa.multicedi.it, oltre alla possibilità di effettuare ordini anche via WhatsApp con consegna a domicilio.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 21:00, e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.