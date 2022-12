Grottaminarda, caro bollette: arriva il sostegno alle famiglie C'è l'avviso pubblico. Ecco come fare

Un avviso pubblico per acquisire richieste relative all’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno quale contributo per il pagamento delle utenze domestiche: acqua, gas e luce.

L'amministrazione comunale di Grottaminarda spera di poter far trascorrere un Natale più sereno, nonostante il caro bollette, ai cittadini in difficoltà e così, pur non avendo ricevuto nuovi finanziamenti statali, ha stabilito, con delibera della Giunta comunale n. 117 del 6 dicembre 2022, di utilizzare fondi residuali con tale finalità.

Entriamo nei dettagli

Si tratta di 12.026,57 euro ancora disponibili dagli stanziamenti del 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e del Decreto Sostegni-bis del 2021, oltre a 2.629,19 euro dal conto comunale dedicato all’emergenza Covid in essere presso la BCC di Flumeri - Credito Cooperativo Italiano.

Possono presentare domanda per l'accesso ai benefici i cittadini con un Isee non superiore a 9.360,00 euro. Per questa misura verrà assegnato ad ogni nucleo familiare un bonus minimo di 73 euro nei limiti delle risorse, salvo aumento, qualora l’importo totale delle misure di sostegno assegnate sia inferiore alla capacità di accoglimento di 14.655,76 euro, sulla scorta della comunicazione degli aventi diritto da parte dell’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1.

Come fare

Gli interessati possono far pervenire la propria richiesta utilizzando esclusivamente l’apposito modello da scaricare dal sito istituzionale del Comune o da ritirare presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico. La richiesta va presentata entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2022 con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata; a mezzo fax al n. 0825-446848; - via mail all’indirizzo: protocollo@comune.grottaminarda.av.it via Pec all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Grottaminarda.

Ogni altro dettaglio e le indicazioni su come dovrà essere redatta la domanda sono consultabili sull'Avviso pubblico n. 4 del 9 dicembre 2022 a firma del responsabile unico del procedimento, Pietro Antonio Del Grosso, al link http://www.comune.grottaminarda.av.it