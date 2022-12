Pediatria al Frangipane: natale all'insegna della solidarietà Ferrante ritira voucher d'acquisto di un televisore per i bambini

È stato direttamente il direttore generale dell'Asl Av 1, Mario Nicola Vittorio Ferrante a ritirare il voucher d'acquisto di un televisore per i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, consegnatogli dalla presidentessa dell'International Inner Wheel club di Hirpinia, Fiorella Losco, alla presenza del consigliere delegato allo sport del comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice, al termine di una bellissima giornata al castello d'Aquino dedicata al gioco del Burraco.

Grazie alla generosità dei partecipanti al torneo, è stato, infatti, possibile donare il nuovo televisore al reparto. Molto piacevole anche lo spazio, in un'altra saletta del castello, dedicato alla lettura di brani Natalizi tra i quali "Comincia a nevicare" di Grazia Deledda ed "il Natale di Martin" di Tolstoj.

Un'iniziativa quella organizzata dall'International Inner Wheel club di Hirpinia con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e con la collaborazione delle associazioni del territorio, finalizzata proprio alla beneficenza, ma anche occasione per stare insieme e per lo scambio degli auguri di Natale.

Tra l'altro per i vincitori del torneo e della piccola lotteria, in premio volumi di ricette e di storia locale oltre ad olio d'oliva evo e pregiato vino.

Una prima edizione del torneo di Burraco al castello, destinata ad avere sicuramente un seguito visto il gradimento di socie e non.