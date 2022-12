Grottaminarda: raduno tecnico di karate nella palestra comunale Nella cittadina ufitana è previsto l'arrivo di atleti da tutta la provincia

Domenica 18 dicembre 2022 nella palestra comunale di Grottaminarda importante raduno tecnico di Karate con il patrocinio del Comune e dell'unione sportiva Acli.

L'Appuntamento con lo stage che porterà a Grottaminarda scuole di karate di tutta la provincia, è dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

A sottolineare l'importanza di questa iniziativa che vedrà a confronto tanti giovanissimi karateka e più in generale della valenza di questa disciplina, il Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice:

«Coltivare la cultura dello sport fin da piccoli è importante per tutti i valori che porta con sè. Lo sport inteso come sacrificio e rispetto dell'avversario e in questo il Karate è per eccellenza la disciplina per allenare il corpo e la mente - afferma il consigliere Spinapolice - Un riconoscimento particolare ai Maestri Luca e Tommaso Falcucci per l'impegno e la dedizione profusi nel corso degli anni in questa disciplina, avviando decine e decine di bambini e ragazzi, alcuni dei quali hanno raggiunto eccellenti traguardi».