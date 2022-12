Grottaminarda: scambio di auguri in municipio, Spera: "Siamo una grande squadra" "Lavoreremo per le sorti della comunità, aspettative alte, da qui uno sforzo maggiore di tutti"

Scambio di auguri nella sala giunta del comune di Grottaminarda tra l'amministrazione comunale ed i dipendenti e collaboratori dell'ente. Taglio del panettone, brindisi beneaugurale e sottofondo musicale con brani della tradizione natalizia grazie alla presenza dei musicisti Renato Mottola Senior, Renato Mottola Junior e Francesco Cetta.

Si tratta, tra l'altro, del primo incontro collettivo dopo l'insediamento della nuova amministrazione.

Il sindaco, Marcantonio Spera, ci ha tenuto a precisare questo aspetto poichè volutamente non è stato fatto prima un incontro, vista la conoscenza ed i rapporti personali e collaborativi già in essere da diversi anni con buona parte dei dipendenti. Ha anche annunciato che entro la fine dell'anno vi sarà una riunione dedicata proprio al "personale" ed alla pianta organica per pianificare una riorganizzazione che possa migliorare ulteriormente l'efficienza dell'ente nell'interesse dei cittadini.

«Con voi mi sento a casa - ha detto il primo cittadino - facciamo parte di un'unica grande squadra che lavora per le sorti della comunità, da qui la richiesta di collaborazione per un rilancio amministrativo.

Ci siamo presi un tempo per verificare le condizioni, per creare empatia, in qualche caso ci sono stati momenti di confronto serrato, ma anche questo fa parte di una dialettica finalizzata alla ricerca del bene della Comunità.

Le aspettative - ha proseguito il sindaco – sono alte ed i nostri sforzi devono essere sempre maggiori. Il momento storico lo rende necessario. Dunque per il nuovo anno chiederemo anche a voi un impegno ancor maggiore. Vogliamo riorganizzare alcune cose, cambiare marcia per fare sempre di più per Grottaminarda».

L'amministrazione ha anche voluto fare un piccolo dono a tutti i dipendenti: una bottiglia di prosecco per un brindisi a casa con le proprie famiglie.