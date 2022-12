Sanità irpina in lutto: è morto il professore Donato Bruni Ieri si è spento il noto chirurgo nella sua Montella. Aveva 85 anni

La sanità irpina piange la perdita del professore Donato Bruni, storico chirurgo della clinica Malzoni di Avellino. Il professore Bruni aveva 85 anni e si è spento ieri nella sua Montella, dopo aver lottato contro un male incurabile. Una perdita che segna nel profondo la clinica Malzoni e la famiglia stessa del professore Malzoni. Solo lo scorso 11 dicembre era morta Maria Malzoni, per tutti MAriella , sorella di Carmine e moglie del professore Bruni. Marito e moglie se ne sono andati via in pochi giorni lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tanti. 5 decenni di lavoro, di interventi, di progressi nel comparto chirurgico, Bruni resta maestro della medicina per tantissimo camici bianchi che, al suo fianco, si sono formati. Bruni lascia cinque figlie. I funerali si terranno domani, 28 dicembre alle ore 12, nella chiesa madre di Montella.