Grottaminarda: Pascucci convoca l'ultimo consiglio comunale del 2022 L'assise prevede un ordine del giorno di sei punti

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consiglio comunale per domani, venerdì 30 dicembre alle 17:00 in prima e per sabato 31 dicembre alle ore 19:00 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

L'assise che come sempre si svolgerà nella sala "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, prevede un ordine del giorno di sei punti.

Dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente si comincia con l'approvazione dello schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale.

Si passa poi alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute all'ente. Al quarto punto l'aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2022/2024 - elenco annuale 2022 e programma biennale acquisti servizi e forniture 2022/2023, approvati con deliberazione del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale (n. 6 del 30/05/2022).

Al quinto punto la variazione n. 10 del 15/12/2022 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed al Dup 2022/2024.

Infine la riapprovazione del regolamento per il funzionamento del museo antiquarium "Filippo Buonopane" per adeguarlo ai suggerimenti dell'associazione nazionale degli archeologi.