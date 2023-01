Sant'Angelo dei Lombardi: befana ricca di eventi e sorprese L'iniziativa promossa dell'amministrazione comunale. Ecco il programma

L’inaugurazione dello Spic_SPazInComune riaccende la magia in occasione della Festa della Befana nella due giorni di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio al Centro Sociale Don Bruno Mariani di S.Angelo dei Lombardi.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e rete Sai per la realizzazione di eventi destinati alla condivisione della comunità locale finalizzata a creare un momento di aggregazione per la cittadinanza, invitata a partecipare animatamente alle manifestazioni programmate per le festività che chiudono la pausa natalizia.

Una giornata importante quella di giovedì 5 nel comune irpino con l’atteso taglio del nastro alle 16.30 per lo SpiC_SpazIncomune presso il Centro Sociale Don Bruno Mariani a Sant’Angelo dei Lombardi.

Un’occasione davvero speciale che non poteva non prevedere gli interventi di Marco Marandino, sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi , Antonella Guerriero, assessore ai lavori pubblici del comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Rossella Valente, gestore servizio Biblioteca Provinciale ‘S.eG. Capone’ di Avellino, Giovanni Pandolfo, consigliere del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania, Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, Maurizio Petracca,consigliere della Regione Campania. L’idea progettuale, inoltre, ha dato vita ad un network vituoso che mette insieme a sistema enti, associazioni e imprese del territorio quali Fondazione Sistema Irpinia, Gal Irpinia Sannio – Cilsi, Forum dei Giovani, Officina Lab, Stazione Goleto, Irpinia 2000, Associazione cre.aba e Kanaka Studio. A chiudere i lavori, ci sarà un’inedita performace d’artista che vedrà la performance del poeta Franco Arminio accompagnato dall’assolo del sassofonista Luca Roseto, e la performance d’autore del pittore Gennaro Vallifuoco.

Alle 18.30, presso il Teatro di Sant’Angelo dei Lombardi si esibiranno i Sonora Junior Sax nel concerto “Musiche dal Mondo”. I bambini saranno tutti accolti nei centri Sai di Sant’Angelo dei Lombardi, Aquilonia e Andretta per diventare musicisti per un giorno. I piccoli vivranno un’occasione speciale esibendosi per la prima volta con un’orchestra musicale.

Venerdì 6 gennaio alle ore 17.00 il Centro Sociale apre le porte allo spettacolo teatrale “Un po' Stregaccia un po' Befana” di Ilaria Scarano supportata delle performance di installazioni interattive a cura di Maioli-Papa. Gran finale per la serata con laScuola di Ballo di Tarantella di Montemarano. Per l’occasione, a tutti i bambini presenti verrà regalata una calza della befana, speciale cadeau in ricordo della giornata.

La musica popolare traino delle tradizioni e dei valori identitari locali sono già stati protagonisti nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022 con la performance di Piazza Irpinia Show degli artisti Antoni Modano, Vito Raosa, Massimo Vietri, Martina Ciccone, Walter Vivarelli, Andrea Saldutti, Gabriel Ambrosone, Mattia della Porta e Agostino Tordiglione e dello spettacolo I suoni Antichi dei Bottari di Macerata.

La piazza diventa realmente centro gravitazionale di arti e comunità, così come ci spiega il direttore artistico Roberto D’Agnese che conferma: ‘Un vero successo questo primo esperimento di Piazza Irpinia Show, momento in cui è stata possibile dimostrare la volontà di aggregazione di artisti, dai musicisti ai pittori, nel luogo più importante di qualsiasi centrocittadini che diventa palcoscenico e mettono insieme tutte le lore professionalità. Mi sento di dire che finalmente i tempi sono maturi per poter da raccontare dall’Irpinia fuori dai nostri confini’