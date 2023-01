Muore l'ultimo duca di San Martino, il titolo scompare dopo oltre 400 anni Si è spento Giovanni Pignatelli della Leonessa: la famiglia arrivò al seguito degli angioini

Avrebbe compiuto 81 anni a fine gennaio, ma il destino ha deciso diversamente: è spirato a Napoli il Duca Giovanni Pignatelli della Leonessa. Punto di riferimento della comunutà di San Martino Valle Caudina, titolare del castello che è uno dei simboli del paese, della dinastia e dell'intero comprensorio.

Al seguito di Carlo D'Angiò

La famiglia Della Leonessa - arrivata al seguito degli angioini - è l'ultima famiglia nobiliare del paese. Con Giovanni termina il ducato di San Martino, non avendo eredi maschi: l'unica discendente è la figlia, che per la legge salica è esclusa dalla successione. Ad ogni modo, com'è noto, con l'istituzione della Repubblica, i titoli nobiliari non sono riconosciuti.

Lo splendido castello di San Martino

Erede di una famiglia storica ed importante, Giovanni Pignatelli della Leonessa era anche parte integrante della Deputazione del tesoro di San Gennaro. Il suo nome, la sua attività è però anche strettissimamente legata a San Martino, dove viveva nel suo castello. Un maniero di straordinaria bellezza, ristrutturato e curato che nel corso degli anni ha accolto migliaia di visitatori, riuscendo ad incantarli con la sua maestosità.

Nel corso degli anni il Duca ha investito nell'agricoltura, fondando l'azienda agricola "Selva del duca" che è un punto di riferimento del territorio. Soprattutto, Giovanni Pignatelli della Leonessa era una persona perbene, un signore d'altri tempi: così lo ricordano tantissime persone che ne piangono la scomparsa.

"Parte della nostra storia va in soffitta"

Per San Martino, un vuoto difficile da colmare: il professore Pasquale Pisaniello, punto di riferimento dell'universo culturale, ha sintetizzato così la scomparsa del Duca Pignatelli: "Con Giovanni termina il ducato di San Martino e parte della nostra storia va in soffitta. Onore al duca per aver amato questa terra che forse non lo merita. Il Signore lo porti nel seno di Abramo dove possa vivere la vita, quella vera, in eterno".

L'omaggio della Pro Loco

"Oggi ci lascia il Duca Giovanni Pignatelli della Leonessa: una persona perbene, un uomo d’altri tempi. Noi lo ricordiamo con commozione ed affetto, non solo per gli innumerevoli eventi e le visite organizzate al castello nel corso degli anni, ma soprattutto per la disponibilità e l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Caro Duca, la terra ti sia lieve", il messaggio dell'associazione.