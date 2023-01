Grottaminarda: avviso pubblico per la costituzione commissione paesaggio Ecco cosa serve per partecipare

Il comune di Grottaminarda deve procedere alla costituzione della nuova commissione locale per il paesaggio”, in sostituzione della precedente scaduta, da qui l'avviso pubblico per invitare professionisti del settore a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2023.

Per poter partecipare è necessario possedere esperienza e competenza in almeno una di queste materie:

edilizia, urbanistica, beni ambientali, beni culturali, storia dell'arte, agricolo-forestale, naturalistica, storica, archeologica, pittorica, arti figurative, scienze biologiche, legislazione in materia ambientale e paesaggistica.

Il terzo settore dell'ente, assetto ed utilizzazione del territorio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed esame dei curricula e predisporrà una short list di esperti, distinta per competenze, che sarà trasmessa al consiglio comunale, il quale provvederà autonomamente all'individuazione dei cinque membri che costituiscono la commissione.

La partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita, non sono quindi previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dell'ente.

Ogni altro dettaglio sui requisiti e sulle modalità di partecipazione è consultabile nell'avviso integrale, già pubblicato sull'albo pretorio dell'ente insieme al modello di domanda.