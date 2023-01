Spopolamento nelle aree interne: Montella omaggia i piccoli nati o adottati È questo il terzo anno consecutivo dell’omaggio di benvenuto del comune

Ad ogni inizio di nuovo anno l’amministrazione comunale di Montella, assessorato alle politiche sociali, si pregia di inviare alle piccole cittadine e i piccoli cittadini, nati o adottati nell’anno precedente, un simbolico omaggio di “Benvenuto nella nostra comunità“.

Quest’anno si tratta di una stella in ceramica decorata a mano, che riporta il nome della bambina e del bambino e la data di nascita ,corredata da una lettera di felicitazioni ai genitori per il lieto evento da parte dell’amministrazione comunale

È questo il terzo anno consecutivo dell’omaggio di benvenuto del comune di Montella che ha iniziato nell’anno 2020 della pandemia a far recapitare, con una lettera di felicitazioni alle famiglie e di vicinanza per il triste momento del lockdown, un piccolo dono di benvenuto.

I manufatti, sempre opera di artisti locali di volta in volta individuati, costituiscono un piccolo, simbolico pensiero augurale di benvenuto contenuto nella lettera che accompagna il dono che l’amministrazione comunale si pregia di riservare, a nome della Comunità, alle bambine e ai bambini nati o adottati nell’anno che si è appena concluso .

A questo omaggio seguirà, come già avvenuto, l’iniziativa di piantumazione di un albero per ogni nato , non appena il Vivaio forestale , presumibilmente nei prossimi mesi, consegnerà al Comune le piantine necessarie all’iniziativa di

Un albero per ogni nato o adottato, la messa a dimora degli alberelli avverrà durante una manifestazione pubblica a cui saranno invitati le famiglie, le scuole, i cittadini tutti.

"È questo il “Benvenuto“, ai cari piccoli cittadini montellesi, nella comunità che in questi giorni stampo ricevendo

Un sentito grazie da parte dell’amministrazione va ai volontari del servizio civile di Montella, che, ancora una volta, prestano la loro generosa opera, per la consegna dell’omaggio alle famiglie."