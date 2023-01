Ariano: notevole perdita di acqua da mesi e nessuno interviene E' ad alto rischio la strada che da via Nazionale porta al fosso Madonna dell'Arco ad Ariano Iirpino

Ha superato oramai davvero ogni limite fino a rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità l'enorme perdita di acqua lungo la strada che da via Nazionale porta via Sant'Antonio all'altezza del fosso Madonna dell'Arco e a ridosso del zona a valle del boschetto Pasteni.

Da mesi si assiste impotenti a questo spreco. Ma quale buon santo efficace bisogna invocare?

Una fuoriuscita notevole di acqua in concomitanza con le piogge in modo particolare che sta mettendo a dura prova, automobilisti e pedoni diretti in via Sant'Antonio, rione Martiri, Montecalvo Irpino, passando per il cimitero arianese e viceversa.

E' qualcosa di incredibile. Come lo è soprattutto il menefreghismo da parte di chi dovrebbe intervenire e non lo fa.

Un dato e certo e lo abbiamo appurato da una nostra indagine, le competenze in questo caso, non sarebbero dell'alto calore, bensì del comune di Ariano Irpino, legate ad una serie di scavi da effettuare. E intanto l'aqua scorre ininterrottamemte e con maggiore insisetenza in caso di piogge.

Si tratta tra l'altro di una delle zone più fredde della città e particolarmente esposta alle intemperie, con pericolo ghiaccio soprattutto alle prime ore dell'alba. Ma evidentemente tutto questo non interessa a nessuno e forse davvero si aspetta una tragedia prima di intervenire.